Zıplayan ve Gürültü Çıkaran Çamaşır Makinesine Kesin Çözüm! Uzman İsim Aklınızın Ucundan Bile Geçmeyecek Tüyoyu Paylaştı

Çamaşır makinesi düzenli olarak bakım yapılsa ve tüm kurallara uyulsa bile, birkaç yılın ardından adeta dans pistine çıkmış gibi sarsılmaya, yerinde duramayıp "zıplamaya" başlayabilir. Bu sırada bağlantı hortumları yerinden çıkabilir, hatta alt kattaki komşular dahi rahatsız olabilir. Bu gürültülü durumla başa çıkmak ise mümkün.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Zıplayan ve Gürültü Çıkaran Çamaşır Makinesine Kesin Çözüm! Uzman İsim Aklınızın Ucundan Bile Geçmeyecek Tüyoyu Paylaştı

Uzman Charming Bill, zıplayan çamaşır makinesi için uygulanabilir bazı çözümler öneriyor. Bill’e göre ilk adım, makinenin altına konulacak amortisörleri dikkatle seçmek. Piyasada kauçuk ayaklar bulunsa da bunlar her zaman yeterli olmayabiliyor. Çünkü bazı durumlarda makine, bu ayaklara rağmen zeminde kayarak fayansları çizebiliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ YERE SABİTLEME YÖNTEMİ

Daha kalıcı bir çözüm arayanlar için bir sonraki yöntem biraz daha sert bir yöntem. O da çamaşır makinesini zemine sabitlemek. Bunun için zemine delikler açılır, dübeller yerleştirilir ve makine vidalarla sabitlenir. Yüzeyde sağlam bir duruş sağlar, ancak bu yöntem de her zaman titreşim sorununu tamamen çözmeyebilir. Ayrıca metal bağlantılar zamanla rahatsız edici sesler çıkarabilir.

Zıplayan ve Gürültü Çıkaran Çamaşır Makinesine Kesin Çözüm! Uzman İsim Aklınızın Ucundan Bile Geçmeyecek Tüyoyu Paylaştı - Resim : 1

MAKİNE AYAKLARINA LASTİK YÖNTEMİ

Daha yumuşak ve pratik bir yöntem olarak Bill, linolyumdan kalın daireler kesip bunları makinenin ayaklarının altına yerleştirmeyi öneriyor. Bu şekilde oluşan elastik "katman", titreşimi emerek makinenin daha sessiz ve dengeli çalışmasını sağlar.

BAĞLANTI NOKTALARINI DÜZENLİ KONTROL EDİN

Bill ayrıca, bağlantı noktalarının düzenli aralıklarla, örneğin altı ayda bir, kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Özellikle pedlerin altında su birikmemesine dikkat edilmeli. Aksi takdirde bu durum hem zemine zarar verebilir hem de makinenin dengesini bozabilir.

Zıplayan ve Gürültü Çıkaran Çamaşır Makinesine Kesin Çözüm! Uzman İsim Aklınızın Ucundan Bile Geçmeyecek Tüyoyu Paylaştı - Resim : 2

TİTREYEN ÇAMAŞIR MAKİNESİNE PLASTİK ŞİŞE YÖNTEMİ

Bill’in bir arkadaşı da eski model bir çamaşır makinesinde benzer bir sorunla karşılaşmış. Denenen tüm yöntemler (linolyum parçaları, kartonlar, ek paspaslar, hatta özel üretilmiş titreşim önleyici ayaklar) başarısız olmuş. Ancak komşularından biri oldukça basit ama etkili bir öneride bulunmuş: Makinenin arkasına, en az beş litrelik boş bir plastik şişe yerleştirmek.

Başta tuhaf gibi görünse de bu yöntem işe yaramış. Duvar ile makine arasına yerleştirilen şişe, titreşimi emerken makinenin hareket ederek duvara çarpmasını da engellemiş. Adeta bir tampon görevi gören bu plastik şişe, sadece gürültüyü azaltmakla kalmamış; aynı zamanda hortumların zarar görmesini ve bağlantı noktalarının gevşemesini de engellemiş. Sonuç olarak makine daha sessiz, dengeli ve güvenli bir şekilde çalışmaya başlamış.

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