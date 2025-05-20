Uzmanlar 'Stoklayın' Diyerek Uyardı: Büyük Zam Geliyor! Raflarda Fırtına Esecek
Türkiye genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşleri, tarım sektöründe ciddi hasara neden oldu. Özellikle ilkbahar döneminde yaşanan şiddetli zirai don, birçok tarımsal üründe verim kaybına yol açarken, bal üretimi de bu felaketten nasibini aldı.
Kaynak: Ekonomim
Arıcılar, son yılların en düşük kovan verimiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, önümüzdeki dönemde bal fiyatlarının ciddi şekilde artabileceğine dikkat çekiyorlar. Soğuk hava dalgası nedeniyle çiçeklenme süreci kesintiye uğrayan bölgelerde, arıların nektar toplama süresi ciddi şekilde kısaldı. Bu da doğrudan bal verimini etkiledi. Uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan üreticiler, bu yıl kovan başına elde edilen bal miktarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü ifade ediyor. Normalde bir kovandan 20 kilograma yakın bal alınırken, bu miktarın bazı bölgelerde 10 kilograma kadar gerilediği bildiriliyor.
UZMANLARDAN 'STOK' UYARISI
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, balın doğal yapısı gereği uzun süre bozulmadan saklanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların fiyat artışından etkilenmemek için tüketebilecekleri kadar balı şimdiden satın almalarını öneriyor. Uzmanlar, balın doğru koşullarda saklandığında yıllarca tazeliğini koruduğunu, hem fiyatlar artmadan almak hem de sağlıklı bir ürün tüketmek açısından erken hareket etmekte fayda olduğu uyarısında bulunuyorlar.
ÜRETİMDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de sektörün yaşadığı zorluklara değindi. Şahin, Türkiye’de yaklaşık 100 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını ve ülkedeki kovan sayısının 9 milyona ulaştığını belirtti. Ancak bu artışa rağmen bal üretiminde düşüş yaşandığına dikkat çeken Şahin, “2000’li yılların başında bu sayı 3,5 milyondu. Son 20 yılda 3 katına çıktı. Kovan sayısı artıyor ama verimlilik düşüyor. 2003 yılında kovan başına verimlilik 22-25 kilo iken şimdi 16-17 kilo. Kovan sayımızı değil üretim alanlarını meralarımızı artırmalıyız” diye konuştu.