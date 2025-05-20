Uzmanlar 'Stoklayın' Diyerek Uyardı: Büyük Zam Geliyor! Raflarda Fırtına Esecek

ÜRETİMDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de sektörün yaşadığı zorluklara değindi. Şahin, Türkiye’de yaklaşık 100 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını ve ülkedeki kovan sayısının 9 milyona ulaştığını belirtti. Ancak bu artışa rağmen bal üretiminde düşüş yaşandığına dikkat çeken Şahin, “2000’li yılların başında bu sayı 3,5 milyondu. Son 20 yılda 3 katına çıktı. Kovan sayısı artıyor ama verimlilik düşüyor. 2003 yılında kovan başına verimlilik 22-25 kilo iken şimdi 16-17 kilo. Kovan sayımızı değil üretim alanlarını meralarımızı artırmalıyız” diye konuştu.