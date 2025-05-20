Bakan Şimşek'ten 'Yatırımcı Geri Dönüyor' Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisine yönelik olumlu sinyalleri değerlendirdi. Şimşek, son iki haftada döviz rezervlerinde toparlanma yaşandığını, Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 90 baz puandan fazla gerilediğini ve yatırımcı algısında belirgin bir iyileşme görüldüğünü söyledi. "Yatırımcılar geri dönüyor. Bunun finansal piyasa koşullarına yansımasını net biçimde görüyoruz" dedi.

'ENFLASYON DÜŞÜYOR'

Mart ayındaki piyasa dalgalanmalarına rağmen ekonomi programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, enflasyonun son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti. Programın sıcak para yerine doğrudan yabancı yatırımlara odaklandığını belirten Bakan, bu alanda son 12 ayda artış yaşandığını da aktardı.

SURİYE VE PKK AÇIKLAMALARI

Etkinlikte Suriye ve terörle mücadele konularına da değinen Şimşek, ABD'nin Suriye yaptırımlarını kaldırma planlarının Türkiye için olumlu olduğunu ifade etti. Ayrıca terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına da değinerek, Türkiye'nin son 50 yılda terörle mücadeleye 1,8 trilyon dolar harcadığını hatırlattı. "Bu gelişmeler, kaynakların daha verimli ve kalkınmaya yönelik alanlara yönelmesi açısından önemli bir fırsat” dedi.

'HER ŞEY HAZIR'

Dezenflasyon hedefi doğrultusunda para ve maliye politikasının kararlılıkla uygulandığını belirten Şimşek, bazı sektörlerde yaşanan zorlukların farkında olduklarını ve bu nedenle emek yoğun ihracat sektörlerine destek verdiklerini söyledi. Hedefin enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek sürdürülebilir büyümenin temellerini atmak olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişiye yeni istihdam sağlandığını belirten Şimşek, imalat sanayinde daralma olsa da hizmetler sektörünün güçlü bir performans sergilediğini aktardı. Hanehalkı borçluluğunun düşük seviyede olduğunu vurgulayan Bakan, "Kısa vadeli sıkıntılar olsa da, asıl hedefimiz enflasyonu düşürmek. Bu da güçlü ve sürdürülebilir refahın önünü açacak" dedi.

Kaynak: AA