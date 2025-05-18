Mehmet Şimşek İki Kere Yalanlamıştı, 'Londra' İddiasına Bir Açıklama da Bakanlıktan

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oksijen Gazetesi yazarı Güzem Yılmaz Ertem'in geçen gün yayımlanıp kaldırılan "Şimşek'e Londra'da İmamoğlu sınavı, yabancı yatırımcılara ne anlattı" başlıklı yazısı için bir yalanlama yayımladı.

Şimşek Londra'daki görüşmelere ilişkin, daha önce 2 kez yalanlama yayımlamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in geçen hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da basına kapalı gerçekleştirilen yatırımcı toplantılarına ilişkin bir gazetecinin öne sürdüğü iddiaları yalanladı.

Bakanlığın açıklamasında, toplantılara ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankası’nın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı belirtilirken, söz konusu iddialar net bir dille yalanlandı.

Basın Duyurusu- 18.05.2025 pic.twitter.com/gNzs2HK8nn — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 18, 2025

Bu bilgilerin ilgili bankaların yöneticileri tarafından da teyit edilebileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan gazeteci hakkında da hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medyadan bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, “Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi” ifadelerini kullandı.

Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi. https://t.co/FlO7YeNdJz — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 18, 2025

Oksijen Gazetesi yazarı Güzem Yılmaz Ertem'in geçen günkü "Şimşek'e Londra'da İmamoğlu sınavı, yabancı yatırımcılara ne anlattı?" başlığını taşıyan yazısı, yayımlanmasının hemen ardından hem Oksijen Gazetesi'nin internet sitesinden hem de yazarın kendi sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştı.

Ertem'den ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.