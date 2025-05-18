Bakan Mehmet Şimşek Tüm Türkiye İçin Harekete Geçti! Herkese Zorunlu Oldu, Rekor Cezası Var

GİB'in analizlerine göre, sanal POS üzerinden gelir elde eden çok sayıda kişinin vergi mükellefi olmadığı veya eksik beyan verdiği ortaya çıktı. Banka verileriyle karşılaştırmalı yapılan çalışmalarda, bu yöntemle yüksek kazanç sağlayan ancak hiçbir vergi kaydı bulunmayan kişiler de belirlendi.