Bakan Mehmet Şimşek Tüm Türkiye İçin Harekete Geçti! Herkese Zorunlu Oldu, Rekor Cezası Var
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte sanal POS cihazları üzerinden yapılan ödemeleri detaylı şekilde inceleyerek vergi kayıplarını ortaya çıkardı. 2020-2024 yılları arasını kapsayan çalışmada, 4 bin 95 kişinin beyan dışı bıraktığı toplam 37 milyar liralık gelire ulaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
GİB'in analizlerine göre, sanal POS üzerinden gelir elde eden çok sayıda kişinin vergi mükellefi olmadığı veya eksik beyan verdiği ortaya çıktı. Banka verileriyle karşılaştırmalı yapılan çalışmalarda, bu yöntemle yüksek kazanç sağlayan ancak hiçbir vergi kaydı bulunmayan kişiler de belirlendi.
Örnek bir vakada, vergi mükellefi olmayan bir şahsın sadece 2024 yılı içerisinde 2 bin 284 işlemle 67 milyon lira gelir elde ettiği ve bilgisayar sarf malzemeleri sattığı anlaşıldı. Bu kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.
BİLİŞİM, TEKSTİL VE TELEFON TİCARETİ
Hazırlanan raporlarda, bilgisayar yazılımı geliştirenlerden tekstil ve hazır giyim sektörüne, telefon ve aksesuar satışından bilgisayar malzemesi ticaretine kadar birçok alanda faaliyet gösteren kişilerin gelirlerini beyan etmedikleri tespit edildi. Bu mükelleflerin tamamı izleme altına alındı.
GÖNÜLLÜ UYUM VE İZAHA DAVET SÜRECİ BAŞLADI
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kayıplarının önüne geçmek için “gönüllü uyum ve izaha davet” adımlarını devreye aldı. Mükellef olmayan ya da eksik beyanda bulunan kişiler öncelikle bilgilendiriliyor.
Gerekli düzeltmeleri yapanlara daha düşük ceza uygulanıyor. Sürece uymayanlar hakkında ise doğrudan vergi incelemesi ve cezai işlemler başlatılıyor. İlk aşamada e-ticaret gelirini gizleyen 561 mükellefle iletişime geçildi.
BAKAN MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijitalleşmenin getirdiği imkânlarla vergi kayıplarının artık daha kolay tespit edildiğini vurguladı.
Mehmet Şimşek, “Sadece sahada değil, dijital araçlarla da kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele ediyoruz. Sanal POS ve dijital ödeme sistemlerinden kazanç sağlayan herkes vergisini ödemek zorunda. Önce gönüllü uyumu teşvik ediyoruz, ancak buna uymayanlara yönelik cezai süreçleri devreye alacağız” açıklamasında bulundu.