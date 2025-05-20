Gram Altında 6000 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Rekor Olacak
Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisini de etkileyeceğini belirterek, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Gram altının seyrine dair net tahminlerde bulunan Memiş, yatırım kararlarının üçüncü düşüş dalgası tamamlanmadan alınmaması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasındaki gelişmelere dikkat çeken İslam Memiş, ons altının 3.250 dolar seviyesine ulaştığını, gram altının ise 4.160 TL’yi gördüğünü açıkladı. Ancak kısa vadede ons altının 3.100 dolara kadar gerilemesini beklediğini belirten Memiş, yatırımcıların bu dönemde sabırlı olması gerektiğini dile getirdi. Memiş, yıl sonunda gram altının 4.000 TL’nin altına inebileceğini öngördü.
UZUN VADEDE 6 BİN LİRA TAHMİNİ
Altının yılın ikinci yarısında sınırlı kazanç sunacağını belirten İslam Memiş, 2026 yılı itibarıyla gram altının 6.000 TL seviyesine ulaşabileceğini ifade etti. Yatırımcıların sabırlı davranmaları halinde kazançlı çıkabileceklerini vurgulayan Memiş, alım-satım fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelmesinin mantıklı olabileceğini kaydetti.
BİTCOİN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ
Altın dışında diğer yatırım araçlarına da değinen İslam Memiş, özellikle bitcoin ve gümüşe ilişkin beklentilerini paylaştı. Bitcoin’in kısa vadede değer kaybı yaşayabileceğini, ancak 100.000 dolar seviyesinin altına düşmesinin beklenmediğini belirtti. Gümüşün ise yılın ikinci yarısında altına kıyasla daha cazip bir yatırım aracı olacağını, bu nedenle ekonomi gündeminde daha fazla yer bulacağını söyledi.
EKONOMİDE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Memiş, 22 Mayıs’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kredi kartı taksit sayısı ve kredi kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. Kredi kartı kullanımındaki artışın, ekonomik yönetim açısından yakından takip edildiğini aktardı.
FİNANSAL OKURYAZARLIK EKSİKLİĞİ BOŞANMALARI TETİKLİYOR
Ekonomik sorunların sosyal etkilerine de dikkat çeken Memiş, boşanma oranlarındaki artışın temel sebeplerinden birinin sanal kumar bağımlılığı ve finansal bilinç eksikliği olduğunu söyledi. Kısa vadeli çözümlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Memiş, toplumsal düzeyde tasarruf alışkanlıklarının artırılması ve ekonomik farkındalığın yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.