Gram Altında 6000 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Rekor Olacak

BİTCOİN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Altın dışında diğer yatırım araçlarına da değinen İslam Memiş, özellikle bitcoin ve gümüşe ilişkin beklentilerini paylaştı. Bitcoin’in kısa vadede değer kaybı yaşayabileceğini, ancak 100.000 dolar seviyesinin altına düşmesinin beklenmediğini belirtti. Gümüşün ise yılın ikinci yarısında altına kıyasla daha cazip bir yatırım aracı olacağını, bu nedenle ekonomi gündeminde daha fazla yer bulacağını söyledi.