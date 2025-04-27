İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti

EYT TECRÜBESİ YOL GÖSTERİYOR

İsa Karakaş, EYT sürecinde “asla çıkmaz” denilen bir yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Kademe düzenlemesi de benzer bir yol izleyecek. Umudunuzu kaybetmeyin” yorumunu yaptı. EYT’de olduğu gibi toplumun desteği ve siyaset kurumunun iradesiyle bu kez emeklilik yaşındaki fark da kapanacak.