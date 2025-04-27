İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
EYT düzenlemesinin ardından gözler, 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında ilk sigorta kaydı bulunan milyonlarca çalışanın mağduriyetini giderecek kademeli emeklilik yasasına çevrildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, “Emeklilikte yaş farkını kaldıracak kademe düzenlemesi er ya da geç mutlaka çıkacak” diyerek, düzenleme için net bir takvim verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilikte yaşa takılanların yasası yürürlüğe girdikten sonra, bir sonraki adım olarak kademeli emeklilik beklentisi oluştu. Bu tarihler arasında prim ödeme gününü tamamlayan ancak yaş farkı nedeniyle emekli olamayan yaklaşık 4,3 milyon kişi, eşit şartlara kavuşmayı bekliyor.
“KADEME EMeklİLİK KAÇINILMAZ”
YouTube yayınında konuşan Karakaş, “Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Özellikle aynı iş kolunda, aynı prim gününü tamamlamış çalışma arkadaşları arasında yaşa bağlı farklılıkların devam etmesi adaletli değil” dedi. Karakaş, bu adaletsizliği giderecek düzenlemenin ertelenemeyeceğini vurguladı.
EYT TECRÜBESİ YOL GÖSTERİYOR
İsa Karakaş, EYT sürecinde “asla çıkmaz” denilen bir yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Kademe düzenlemesi de benzer bir yol izleyecek. Umudunuzu kaybetmeyin” yorumunu yaptı. EYT’de olduğu gibi toplumun desteği ve siyaset kurumunun iradesiyle bu kez emeklilik yaşındaki fark da kapanacak.
2027 SEÇİMLERİ DÜZENLEMENİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Düzenlemenin takvimini de açıklayan İsa Karakaş, “Şu an kademe emeklilik hükümetin acil gündeminde değil, ancak 2027 seçim dönemi yaklaşınca siyasi ajandaya taşınacak. 4 milyonu aşkın kişi bu yasanın çıkmasını bekliyor, aileleriyle düşündüğümüzde etki alanı milyonları buluyor. Bu kuvvetli seçmen potansiyeli, kararın alınmasında belirleyici olacak” dedi.
YOĞUN BAŞVURU BEKLENİYOR
Karakaş, kademeli emekliliğin EYT gibi ani bir başvuru patlaması yaratmayacağını da belirtti: “Burada prim gün sayısına göre adil bir geçiş yapılacak. Herkes aynı anda emekli olmayacak; adım adım uygulanacak, sistem yükü EYT’deki gibi aşırı artış göstermeyecek.”
KADIN SİGORTALILARIN MAĞDURİYETİNE DİKKAT
Düzenlemenin özellikle kadın sigortalılara yarayacağını söyleyen İsa Karakaş, “Bir sabah uyandığınızda kadınlar için 1.800 prim günü bir anda fazladan eklenmiş oluyor. Bu güven bunalımına yol açıyor. Kademe düzenlemesiyle bu mağduriyet de giderilecek” dedi.
BEKLENTİ SÜRÜYOR
SGK uzmanının verdiği mesajlar, 1999 sonrası dönem çalışanları için moral kaynağı oluşturdu. Karakaş, “Adaletsizlik mutlaka giderilecek, bu düzenleme hayata geçecek” diyerek, emeklilik hakkı bekleyen milyonlara umut verdi.