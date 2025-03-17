Emeklilikte Yaş Farkı 2'den 20'ye Yükseldi: Bir Kez Daha Meclis'e Geldi... Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

18 YIL BİRDEN ARTTI

1 gün ile emeklilik için 20 yıl daha beklemek zorunda kalanlar ise kademeli emeklilik talep ediyor. Bu süre EYT yasası öncesi 2 yıl idi. Emeklilikte Adalet Derneği (EMAD-DER) çatısı altında seslerini duyurmak isteyen kademeli emeklilik bekleyenler 31 Aralık 2000 tarihine kadar işe başlamış kişiler için emeklilik yaşının kadınlarda 43, erkeklerde 45 kabul edilerek her yıl bir yaş artırılmak suretiyle 2008’de işe girenler için kadınlarda 51, erkeklerde 53 olmasını istiyor. Prim gün sayısının da 7000 yerine 6400’den başlatılarak her yıl 75 gün artırılmasını talep ediyor.