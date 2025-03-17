Emeklilikte Yaş Farkı 2'den 20'ye Yükseldi: Bir Kez Daha Meclis'e Geldi... Kademeli Emeklilik Bekleyenler Dikkat!
Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman? EYT yasası sonrası milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik bekleyişi devam ediyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar Ankara’dan gelecek haberleri dört gözle bekliyor. EYT öncesi sadece 2 emeklilikte fark sadece 2 yıl iken yasa sonrasında yaş farkı 20 yıla yükseldi. Meclis’e ise kademeli emeklilik ile ilgili yeni bir teklif daha geldi. Peki kademeli emeklilik bekleyenler ne istiyor?
Kaynak: Habertürk
Emeklilik şartları için eşitsizlik 2023’te yürürlüğe giren EYT yasası ile daha da belirgin hale geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan SSK’lılar yaş şartı aranmadan 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigorta koşulu ile emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK'lılar 7000 prim gününü tamamlamak şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar ise işçi statüsünde 7200 prim gününü, esnaf ve memur statüsünde de 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe göre emekli olacaklar.
18 YIL BİRDEN ARTTI
1 gün ile emeklilik için 20 yıl daha beklemek zorunda kalanlar ise kademeli emeklilik talep ediyor. Bu süre EYT yasası öncesi 2 yıl idi. Emeklilikte Adalet Derneği (EMAD-DER) çatısı altında seslerini duyurmak isteyen kademeli emeklilik bekleyenler 31 Aralık 2000 tarihine kadar işe başlamış kişiler için emeklilik yaşının kadınlarda 43, erkeklerde 45 kabul edilerek her yıl bir yaş artırılmak suretiyle 2008’de işe girenler için kadınlarda 51, erkeklerde 53 olmasını istiyor. Prim gün sayısının da 7000 yerine 6400’den başlatılarak her yıl 75 gün artırılmasını talep ediyor.
EMEKLİLİK YAŞI HER 2 YILDA 1 YAŞ ARTIYOR
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlar ise işçi statüsünde 7200 prim gününü, esnaf ve memur statüsünde de 9000 prim gününü tamamladıkları tarihe göre emekli olacaklar. Söz konusu prim günlerini 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurken, bu tarihten sonra tamamlayanlar için emeklilik yaşı her iki yılda 1 yaş artacak.
Halen çalışma hayatında olan kişilerin önemli bir kısmı aralıksız çalışsalar bile artık 65 yaşa tabi bulunuyorlar. 1 Ocak 2019 sonrasında çalışmaya başlayan erkekler ile 1 Ocak 2023 tarihinden sonra çalışmaya başlayan kadınlar esnaf veya memur statüsünde 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. Sigortalı çalışmaya 1 Ocak 2024 tarihinden sonra başlayan erkekler de işçi statüsünde ancak 65 yaşında emekli olabilecekler.
YASA TEKLİFİ MECLİS’TE
Konuya ilişkin ise Meclis’e birçok yasa teklifi sunuldu. Onlardan sonuncusu CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akçay’ın bu ayın başında verdiği kanun teklifi oldu. Akçay memurlar ve esnaf için 9000 gün olan emeklilik yaşının işçiler ile birlikte 7200 günde eşitlenmesini talep etti.
Emeklilik yaşının prim günü ve işe başlama tarihine göre kademelendirilmesi önerilen teklifte, 8 Eylül 1999 – 31 Aralık 2000 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaştan başlayarak her yıl 1’er yaş artırılarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa çıkartılması önerisinde bulunuldu.