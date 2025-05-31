Mayısın Son Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu?

Mayısın son haftasında piyasalarda hareketlilik yaşanırken, yatırımcılar gözlerini grafiklerden ayırmadı. İşte, BIST100, altın, Euro, dolar ve yatırım fonlarında son durum! Hangisi kaybettirdi, hangisi yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Mayısın Son Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu?

Piyasalar mayın son haftasında hareketlenirken, yatırımcıların gözü gelecek haberlerdeydi. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım kalemleri de belli oldu.

BIST 100

BIST100 endeksi bu hafta en düşük 8.985,52 puan seviyesini görürken, en yüksek 9.427,11 puana ulaştı. Bu gelişmeler yaşanırken, BIST 100 endeksi bir önceki haftadan yüzde 3,60 azalışla 9.019,57 puan ile haftayı tamamladı.

Mayısın Son Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? - Resim : 1

ALTIN

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım kalemleri arasında yer alan ve ‘güvenli liman’ olarak görülen gram altın ise yüzde 1,33 düşüş yaşadı. Gram altın 4 bin 140 liraya düşerken, çeyrek altın ise 6 bin 935 liraya geriledi. Cumhuriyet altını da 27 bin 995’ten haftayı kapattı.

Mayısın Son Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? - Resim : 2

DOLAR-EURO

Dolar bu hafta yüzde 0,55 değer kazanırken, 39,2440 liraya ulaştı. Euro da yüzde 0,69 artarak 44,4710 liradan haftayı kapattı.

Mayısın Son Haftasında En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? - Resim : 3

FONLARDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 değer kaybederken, kategori olarak en çok kazandıran yüzde 2,95 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kaybetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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