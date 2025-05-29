Emeklilik Sistemi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Kriterler Ortaya Çıktı, Bu Detaya Dikkat Maaşınız Daha Yüksek Olacak

Sabah yazarı Faruk Küçük, emekli maaşlarındaki yeni maaş sistemi düzenlemelerine ilişkin güncellemeleri bugünkü köşesine taşıdı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan düzenlemenin yapılmasının öngörüldüğünü belirten Küçük, ‘Buna göre sadece kazançlar değil prim gün sayısı da emekli maaşını artıracak’ dedi.

2024'TE OLANLARA YÜKSEK MAAŞ

Küçük, detayları şöyle aktardı:

Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi.

2024'te emekli olanlara bu yıl olanlardan yüksek maaş hesaplandı. Enflasyon giderek düştüğü için benzer bir durum 2025 ile 2026 arasında da yaşanacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Şuan uygulanan emekli maaşında üçlü sistem olduğunu belirten Küçük, hesaplama yöntemini şöyle aktardı: 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılarak toplanıyor. Bu üç dönem için ayrı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve çarpanlar kullanıldığı için 1999 öncesi çalışması çok olan avantajlı hale geliyor.

Küçük, aylık hesaplamasında ‘Sigortalının çalışırken ödediği primler, Üç dönem için aylık bağlama oranları (ABO) ve önceki yılın güncelleme katsayısının’ kullanıldığını söyledi.

‘Yüksek emekli maaşı için ne yapmalı?’ sorusunun cevabını da köşesine taşıyan Küçük ‘Öncelikle prime esas kazancı yani brüt maaşı yüksek tutmak gerekiyor. 1999 öncesi çalışmalar daha çok katkı yapıyor. Bir de dilekçe vereceğiniz yıl maaşınızı etkileyebiliyor’ dedi.

Kaynak: Sabah