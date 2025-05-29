En Sağlam Arabayı Bile Perte Çıkartacak 5 Sürücü Hatası: Herkes Bilmeden Bunu Yapıyor

En dayanıklı otomobili bile beklenenden çok daha erken yıpratabilecek bazı sürücü alışkanlıkları var ve bunlara dikkat etmek büyük önem taşıyor.

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En Sağlam Arabayı Bile Perte Çıkartacak 5 Sürücü Hatası: Herkes Bilmeden Bunu Yapıyor


Günlük hayatta farkında olmadan yapılan bu hatalar, kilometre sayacı artmadan bile aracınızın ciddi arızalarla karşılaşmasına neden olabilir. Uzman oto tamircileri, sık karşılaşılan bazı sürüş alışkanlıklarının araçları yaşından önce eskitmeye başladığını söylüyor. İşte uzak durmanız gereken o alışkanlıklar:

En Sağlam Arabayı Bile Perte Çıkartacak 5 Sürücü Hatası: Herkes Bilmeden Bunu Yapıyor - Resim : 1

AYAĞI SÜREKLİ DEBRİYAJDA TUTMAK


Manuel araç kullanan birçok sürücünün yaptığı büyük bir hata, trafikte ya da kırmızı ışıkta beklerken ayağını debriyajın üzerinde tutmak. Bu alışkanlık, debriyaj balatasında zamanla aşırı ısınmaya ve erken aşınmaya yol açar. Uzun vadede bu durum, debriyaj sisteminin erken arızalanmasına ve maliyetli onarımlara neden olur.

ANİ FRENLERE DİKKAT


Sert ve ani fren yapmak, sadece fren balatalarını erkenden yıpratmakla kalmaz. Aynı zamanda amortisörler, süspansiyon sistemi ve tekerlek yatakları da büyük darbe alır. Özellikle hız kesiciler veya çukurlara yaklaşırken yapılan son dakika frenleri, yüksek onarım faturalarının habercisidir.

En Sağlam Arabayı Bile Perte Çıkartacak 5 Sürücü Hatası: Herkes Bilmeden Bunu Yapıyor - Resim : 2

TEKERLEKLERİN YÖNÜNÜ DIŞARI ÇEVİREREK PARK ETMEK


Araç park halindeyken tekerlekleri sağa ya da sola çevrili bırakmak, direksiyon sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturur. Bu durum, rotlar, aks milleri ve direksiyon kutusuna zamanla zarar verir. Direksiyon sırasında tıkırtı ya da vuruntu sesi duyuyorsanız, bu alışkanlığın bedelini ödeme vakti gelmiş olabilir.


ELİ SÜREKLİ VİTESTE TUTMAK


Vites kolunu el altında tutmak, birçok sürücüye güven verse de, bu hareket şanzıman sistemine zarar verir. Sürekli baskı uygulamak, vites çatallarında ve senkromeçlerde erken yıpranmaya neden olur. Şanzıman onarımı ya da değişimi ise aracınızın değerine yaklaşan bir masraf çıkarabilir.

SU BİRİKİNTİSİ ÖNÜNDE FREN YAPMAK


Aracın frenleri yoğun kullanımdan sonra oldukça sıcak olur. Tam da bu anda su birikintisine girip fren yapmak, sıcak disklerin ani şekilde soğumasına neden olur. Bu da disklerde çatlama ve şekil bozulmalarına yol açar. Sonuç olarak fren yaparken titreme hissedilir ve araç servisin yolunu tutar.

Kaynak: Haber Merkezi

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