Emeklilere Çifte Bayram Fırsatı! 25 Bin Lira Veriliyor

SGK emeklilerine yönelik promosyon yarışında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden sürüyor. Artan rekabetle birlikte, emeklilere sunulan nakit destek miktarlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Bu kapsamda, son hamle Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıklarken, ek koşulları karşılayan emeklilere toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, başvuru işlemlerini banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar üzerinden de tamamlayabiliyor.

ŞARTLAR SAĞLANIRSA 25.000 TL HESABA YATIYOR

Kampanya kapsamında Yapı Kredi’ye emekli maaşını taşıyan SGK emeklileri, 15.000 TL’ye kadar temel promosyondan yararlanabiliyor. Ancak bazı ek adımlar atıldığında bu tutar toplamda 25.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ek ödeme kazanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

2 Otomatik Fatura Talimatı verenlere: 2.500 TL

İlk kez kredi kartı çıkaran veya 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlara: 2.000 TL

Mobil uygulamaya ilk kez giriş yapanlara: 500 TL

Kredi kartı ile 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlara: Aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL

Bu şartların tümü karşılandığında, 15.000 TL'lik temel promosyonun üzerine 10.000 TL daha eklenerek toplamda 25.000 TL ödeme yapılabiliyor.

İŞLEMLER ŞUBESİZ TAMAMLANABİLİYOR

Yapı Kredi, maaş taşıma sürecini kolaylaştırmak için dijital bankacılık kanallarını devreye aldı. Emekliler, işlemlerini mobil uygulama, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla tamamlayabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de maaş taşıma işlemi yapılabiliyor.

SADECE SGK EMEKLİLERİ FAYDALANABİLİYOR

Kampanya yalnızca SGK emeklilerine yönelik olarak uygulanıyor. Promosyon ve ek ödemelerden yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını Yapı Kredi’ye taşımaları ve 3 yıl süreyle bankada kalacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.

BANKA YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, “Emeklilerimize sunduğumuz bu kapsamlı destekle, onların hayatlarını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet kalitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi