Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Düştü

Küresel piyasalardaki istikrarsızlık ve Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ile dalgalı bir seyir izleyen döviz kuru uzun zamandır yükselişini sürdürürken bugün düşüş eğilimi göstermeye başladı. Bir süredir yukarı yönlü ivmesini kaybetmeyen dolar ve euro, bugün düşüş kaydediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 39,1008 liradan alınan dolar, 39,1162 liradan satılıyor. 43,9738 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,0490 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,0994, euronun satış fiyatı ise 44,1859 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi