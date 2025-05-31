Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran arasında yapılacağı duyurulmuştu. Ödemeler bugün hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler, emeklinin sosyal güvenlik statüsüne göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak. Her emekli 4 bin lira bayram ikramiyesi alacak.

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Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve hak sahiplerine yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, toplamda 57,4 milyar lira ödeme yapılacağını belirterek, “Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek” dedi.

4 BİN TL ÖDENECEK

Ödeme takvimi emeklilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre belirlendi. Buna göre; Bağ-Kur’lular 31 Mayıs, Emekli Sandığı mensupları 1 Haziran, SSK’lılar ise 2-3-4 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak. Her bir emekli için belirlenen bayram ikramiyesi tutarı, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da 4 bin TL olacak.

BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Işıkhan, paylaşımında "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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