Ticaret Bakanlığı'ndan 'Kolay Kazanç' Vaadine Karşı Uyarı: 'İşlemi Ben Yapmadım' Demek Suçtan Kurtarmaz

Ticaret Bakanlığı, kişisel finansal bilgilerin korunması konusunda vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, son dönemde bazı kişilerin banka hesaplarını para karşılığında başkalarına kullandırdığı ve bu yolla yasa dışı faaliyetlerin parçası haline geldiği belirtildi. Özellikle kolay kazanç vaadiyle gelen tekliflerin, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlara zemin hazırladığı ifade edildi.

'AĞIR MAĞDURİYETLERE YOL AÇABİLİR'

Açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği kabul edilen bu tür işlemler, ilerleyen süreçte ağır mağduriyetlere ve yargı süreci sonunda hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişimin sınırlandırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir. 'Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.' yönündeki açıklamalar, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibi tarafından, kişisel kullanım amacıyla işletilmesi gerektiğinin altını çizdi. IBAN, kart bilgileri, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik gibi özel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

'KOLAY KAZANÇ' VAADİNE KANMAYIN

Ayrıca “Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine neden olabilmektedir. Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır. Bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirilmektedir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ve gerekli kontrolün sağlanması, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır.” denildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ DERHAL BİLDİRİN

Şüpheli işlemlerin derhal bankalara ya da ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği kendi adına işlem yapıyor görünen ancak başkasının hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu yazılı olarak bildirmemeleri halinde hapis veya para cezası alabilecekleri hatırlatıldı.

Bakanlık, “Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızdan bilinçli, dikkatli ve sorumlu şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica ederiz.” açıklamasında bulundu.