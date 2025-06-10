Balayında Kan Donduran Cinayet! Damat Boğazı Kesilerek Öldürüldü, Gelin Teslim Oldu

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Hindistan'da balayı için 20 Mayıs’ta Meghalaya’ya giden Raja-Sonam Raghuvanshi çifti, dört gün sonra ortadan kayboldu. Bir hafta süren arama çalışmaları sonrasında Raja ismindeki damadın cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Raja'nın cüzdanı, altın yüzüğü ve zincirinin çalındığı tespit edilirken, gelin Sonam ise kayıplara karıştı. Tüm dünyayı dehşete düşüren cinayette dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki Raja Raghuvanshi'nin boğazı kesilerek öldürülmesinin ardından ortadan kaybolan 25 yaşındaki eşi Sonam Raghuvanshi, cinayetin ana şüphelisi olarak polis merkezine gidip teslim oldu. Polis, olayla bağlantılı olarak dört erkeğin daha gözaltına alındığını açıkladı. Olayın bir "kiralık katil" yöntemi olabileceği söyleniyor.

İLİŞKİSİ Mİ VARDI?

Meghalaya Emniyet Müdürü Vivek Syiem, basına yaptığı açıklamada gelinin cinayette “ana şüpheli” olduğunu vurgularken, cinayetin nedeninin ne olabileceğine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapmadı. Gazetecilerin, gözaltındaki kişilerden biriyle Sonam arasında bir ilişki olup olmadığı yönündeki soruya karşılık ise Emniyet Müdürü, "Parçaları birleştirirseniz öyle görünüyor" dedi.

GELİNİN AİLESİ: POLİS HİKAYE UYDURUYOR

Cinayetin ardından kayıplara karışan Sonam’ın ailesi, genç kadının kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü söyleyerek ülke genelinde bir kampanya başlatmıştı. Genç kadının babası Devi Singh, kızının suçsuz olduğunu iddia ederek, "O böyle bir şey yapamaz. Kızım bir şekilde kaçmayı başardı ve Ghazipur’da bir lokantada kardeşini arayıp yardım istedi" demişti. Baba Singh, polisi de "hikaye uydurmakla" suçlayarak olayın federal düzeyde soruşturulmasını talep etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi