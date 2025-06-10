Nijerya'da El Yapımı Bombayla Saldırı! 6 Kişi Öldü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde el yapımı patlayıcı düzeneğinden dolayı bir patlama meydana geldi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Nijerya'da El Yapımı Bombayla Saldırı! 6 Kişi Öldü
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Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yazılı bir açıklama yaparak eyaletin Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Rufai, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Rufai, patlamaya ilişkin detay vermedi.

SÜREKLİ SALDIRI YAŞANIYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.

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Kaynak: AA

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Nijerya Patlama
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