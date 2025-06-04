Sigara Nedeniyle Patlayan Tanker Ağır Yaralanmasına Neden Oldu

Gaziantep'te ayçiçek yağı fabrikasında bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçinin metrelerce savrularak ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Asnobel isimli ayçiçek yağı fabrikasında dikkatsizlik nedeniyle ciddi yaralanmaya neden olan patlama meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Bekir A. isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Metrelerce savrularak yere düşen işçi ağır yaralandı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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