Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü

Aksaray'da Yaşar Yadır’ın karıştığı kavgada tanıklık yapmayı reddettiği arkadaşını boğazına şişe saplayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan katil zanlısı Yadır’ın Almanya'da da benzer olaydan beş yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde yaşanan kan donduran olayda, Yaşar Yadır, birlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Tekin’i (42) boğazına cam şişe saplayarak öldürdü. Olayın perde arkasındaki detaylar ise soruşturma sonucunda ortaya çıktı.

Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü - Resim : 1

İddiaya göre Yaşar Yadır, iki gün önce karıştığı bir kavgayla ilgili Tekin’den tanıklık yapmasını istedi. Ancak Tekin’in bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Yadır, eline geçirdiği cam şişeyi kırarak Tekin’in boğazına sapladı.

Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü - Resim : 2
Katil zanlısı Yaşar Yadır

HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 16.30 sularında bir parkta meydana gelen olayda ağır yaralanan Veysel Tekin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç çocuk babası Tekin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşar Yadır olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı ve bugün adliyeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cinayetin tanıklık tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü - Resim : 3
Veysel Tekin

ALMANYA’DA DA BENZER SUÇTAN CEZA ALMIŞ

Yadır’ın geçmişi de dikkat çekici. Almanya’da benzer bir suç nedeniyle bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl hapis yattığı ve yaklaşık iki yıl önce tahliye edilip sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye, memleketi Saratlı beldesine döndüğü öğrenildi.

Veysel Tekin’in cenazesinin, yurt dışından gelecek akrabalarının gelişinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi

Aksaray’da Dehşet! Tanıklık Krizi Kanlı Bitti, Arkadaşını Boğazına Şişe Saplayarak Öldürdü - Resim : 4

TUTUKLANDI

Katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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