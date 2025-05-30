Siirtli Çiftçilere Destek Projesi! Yüzde 75 Hibeli, 250 Hektar Alan Ayrıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira tutarında 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi yapılacağını duyurdu.

Şanverdi ve kurum yetkilileri Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemede bulundu.

4 İLÇEYE DAHA DESTEK

Üreticilerle görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Şanverdi, Siirt İlinde Sözleşmeli Üretim Modeli ile Böğürtlen Geliştirme Projesi'ni anlattı.

Şanverdi, 34 milyon lira tutarındaki proje ile Siirt merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh, Kurtalan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde böğürtlen üretimi desteği sağlanacağını söyledi.

Ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerin kendilerine müracaat etmelerini isteyen Şanverdi, uygun görülen projelere yüzde 75 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

'YÜZDE 75 HİBE'

Şanverdi, şöyle konuştu: Üreticilerimizle bu ürünü daha iyi yetiştirmek ve ilimizde fıstıktan sonra katma değeri yeni bir ürün kazandırmak istiyoruz. Siirt'in marka değeri haline gelmesini istiyoruz. Üreticilerimizin daha kazançlı ve daha verimli ürünler elde etmesi noktasında projeyle Siirt'in tanınması ve tarımsal potansiyelini artırmak için çaba ve gayret içerisindeyiz. Gelecek yıl uygulanmaya başlayacak projenin en önemli özelliği 250 dekarı sözleşmeli üretim modeliyle yapılıyor olmasıdır dolayısıyla ürünün tarlada kalması gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Yüzde 75 hibe ile yapacağımız proje. İlimiz şu an yaklaşık 230 dekarda 318 ton verimle Türkiye'de ikinci sırada yer almakta.

Ceylan, "Bu projenin inşallah başarılı bir şekilde neticelenmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA