Borsa İstanbul'da Sert Sarsıntı: Yatırımcısı Yüzde 10 Kayıp Yaşadı

Bugün açıklanan ekonomik veriler de piyasaları olumsuz etkiledi. 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme oranı yüzde 2 olarak duyuruldu ve bu oran piyasa beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan Nisan ayına ait işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesine çıkarak yükseliş gösterdi. Bu veriler, yatırımcının risk iştahını zayıflatırken satış baskısını artırdı.

BIST 100'DE GERİLEME HIZ KAZANDI

Haftaya 9.709 puan seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, bugün öğle saatlerinde 9.054 puana kadar çekildi. Özellikle bankacılık sektöründeki kayıplar endeksin genelini baskı altına aldı. Dünkü kapanışta 12.418 puanda bulunan bankacılık endeksi, bugün gün ortasında 12.133 puana gerileyerek yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en iyi performansı yüzde 1,9’luk yükselişle inşaat sektörü gösterirken, en fazla kayıp bankacılık alanında yaşandı.

GARAN HİSSESİ GERİDE KALDI



Banka hisseleri arasında dikkat çeken düşüşlerden biri de GARAN'da görüldü. Dünü 109,8 puandan kapatan hisse, bugün öğle saatlerinde 105,2 puana kadar gerileyerek yüzde 4’ü aşan bir düşüş yaşadı.

GÜBRETAŞ VE ŞİŞECAM'DA SERT DÜŞÜŞ

Tarım ve sanayi hisselerinde de düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Gübretaş (GÜBREF) hissesi, dün 264,05 puanda kapanırken, bugün seans arasında 238,5 puana kadar düşerek yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Cam sektörünün önde gelen isimlerinden Şişecam hissesi de satışlardan nasibini aldı. Dün 34,22 puan olan hisse fiyatı, bugün öğle saatlerinde 33,04 puana çekilerek yüzde 3'ü aşan bir düşüş yaşadı.

COCA COLA DA DÜŞÜŞTEN NASİBİNİ ALDI

Gıda ve içecek sektöründe işlem gören Coca-Cola hisseleri de güne olumsuz başlayanlardan oldu. Dünü 50,98 puandan kapatan şirketin hisseleri, gün ortasında 49,06 puana gerileyerek yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı.

Kaynak: AA