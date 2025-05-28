Borsa İstanbul'a Bir Darbe Daha: BIST’te Deprem Etkisi Yarattı! Yatırımcılar Diken Üstünde
Borsa İstanbul’daki düşüş devam ederken, ABD’nin dev bankası JP Morgan yatırım tavsiyesini düşürdü. “Enflasyon yüksek, faiz indirimi uzak” vurgusuyla dikkat çeken analiz, yatırımcılarda tedirginlik yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana devam eden düşüş eğilimi, uluslararası yatırım kuruluşlarının da radarına girdi. ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan, yayımladığı son strateji raporunda Türkiye’ye yönelik yatırım notunu düşürdü. Daha önce "ağırlık artır" tavsiyesinde bulunan banka, Türkiye için bu notu "nötr" seviyesine çektiğini duyurdu.
FAİZ İNDİRİMİ UZAK, ENFLASYON YÜKSEK
JP Morgan’ın Türkiye analizinde "Enflasyon yüksek, faiz indirimi uzak" başlığı dikkat çekti. Banka, Türkiye’deki enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve faiz indirimi ihtimalinin ötelenmesi nedeniyle yatırım tavsiyesinde değişikliğe gittiğini açıkladı.
KISA VADEDE EN BÜYÜK RİSK: TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBI
Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan (CEEMEA) kapsamlı analizde, Türkiye’de yabancı yatırımcı oranının düşük, şirket değerlemelerinin ise cazip olduğu ifade edildi. Ancak kısa vadede Türk Lirası’nda yaşanabilecek ani değer kayıplarının en büyük risk olduğuna vurgu yapıldı.
ÇİN REKABETİNE DİKKAT: ORTA TEKNOLOJİ TUZAĞI
JP Morgan, Türkiye’nin orta teknolojili üretim yapısının, Çin’den Avrupa ve MENA (Ortadoğu-Kuzey Afrika) bölgesine yönelen ihracat baskısıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Özellikle ABD’nin Çin’e uyguladığı tarifelerin bu bölgelere etkisinin artabileceği ifade edildi.
BİM LİSTEDEN ÇIKTI, DOĞU AVRUPA ÖNE ÇIKTI
Raporda ayrıca Türkiye'nin uzun vadeli yatırım potansiyelinin ortaya çıkması için hem enflasyonun hem de politika faizlerinin %10’un altına düşmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda CEEMEA bölgesi için önerilen “en iyi 10” yatırım listesinden Türkiye’den BİM çıkarıldı. Yerine Macaristan merkezli OTP ve başka Doğu Avrupa hisseleri eklendi.
TÜRKİYE'NİN YANI SIRA GÜNEY AFRİKA DA NÖTR SEVİYEDE
JP Morgan, ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Polonya ve Yunanistan için yatırım ağırlığını artırma tavsiyesinde bulunurken, Türkiye ve Güney Afrika’yı "nötr" olarak değerlendirdi.
Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederken, bu tür raporların yatırımcı psikolojisi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.