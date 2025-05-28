Borsa İstanbul'a Bir Darbe Daha: BIST’te Deprem Etkisi Yarattı! Yatırımcılar Diken Üstünde

BİM LİSTEDEN ÇIKTI, DOĞU AVRUPA ÖNE ÇIKTI

Raporda ayrıca Türkiye'nin uzun vadeli yatırım potansiyelinin ortaya çıkması için hem enflasyonun hem de politika faizlerinin %10’un altına düşmesi gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda CEEMEA bölgesi için önerilen “en iyi 10” yatırım listesinden Türkiye’den BİM çıkarıldı. Yerine Macaristan merkezli OTP ve başka Doğu Avrupa hisseleri eklendi.