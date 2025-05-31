Bodrum Yine Bildiğimiz Gibi! Lahmacun Fiyatı İsyan Ettirdi

Oyunculuk ve ses sanatçılığı kariyerinin yanı sıra işletmecilik dünyasına da adım atan Ekin Akkaş, Bodrum'daki bazı mekanlarda lahmacun fiyatlarının 3 bin TL’ye kadar çıkmasına sert tepki gösterdi. Gündoğan sahilinde kendi restoranını açan Akkaş, lahmacunu 235 TL’den sunduklarını belirterek, " Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar?" sözleriyle eleştiride bulundu.

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Bodrum Yine Bildiğimiz Gibi! Lahmacun Fiyatı İsyan Ettirdi

Sahne performanslarıyla dikkat çeken ses sanatçısı Ekin Akkaş, restoranında kullandığı kaliteli ürünlerle hazırladığı lahmacunu, ayran ve su dahil olmak üzere 235 TL'ye sunduklarını vurguladı.

"Hem müzik var, hem denize sıfır, hem de lahmacun 235 TL” diyen Akkaş, “Bu fiyatla da para kazanıyoruz. O halde 3 bin TL'ye satanlar neyin peşinde?" ifadelerini kullandı.

‘BODRUM'U LAHMACUNLA ANMAYIN’

Bodrum’un yalnızca yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesini doğru bulmadığını ifade eden Ekin Akkaş, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında ‘Bodrum 3 bin liralık lahmacun' kalması büyük haksızlık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

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