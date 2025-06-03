Altın Gözünü Zirveye Dikti! Yeni Rekorlar Kapıda

Altın fiyatlarında yükseliş trendi, 3 Haziran 2025 sabahına da damga vurdu. Güne 3.363 dolardan başlayan ons altın, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürüyor. Gram altın ise iç piyasada 4.236 TL’den işlem görmeye başlarken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.250 TL, çeyrek altın ise 6.890 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

PİYASALARIN ATEŞİ DÜŞMÜYOR

Altın fiyatlarındaki artışın arka planında ise hem jeopolitik hem de ekonomik gelişmeler bulunuyor. Rusya ile Ukrayna arasında süren gerginlik, İstanbul’da yürütülen görüşmelere rağmen çatışmalarla devam ederken, ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşları da piyasaları tedirgin ediyor. ABD Başkanı Trump’ın çelik ithalat vergilerini %50’ye çıkarması ve müzakerelerdeki belirsizlikler, altının cazibesini artırıyor.

YENİ REKOR KAPIDA

Yaşanan gelişmeler, güvenli liman talebini yükseltirken dolar endeksindeki düşüş de altını destekleyen bir diğer unsur oldu. Uzmanlar, ons altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü kırılmanın teknik açıdan önemli olduğunu ve bu hareketin yeni zirveler için zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor. Yatırımcılar, piyasaların yönünü belirleyecek haber akışına odaklanmış durumda.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.236,25 TL

Çeyrek altın 6.888,00 TL

Yarım altın 13.777,00 TL

Tam altın 27.378,16 TL

Cumhuriyet altını 27.428,00 TL

Gremse altın 68.655,35 TL

ONS altın 3.363,38 TL

Kaynak: Haber Merkezi