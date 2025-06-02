Fındık Bahçesine Alternatif Olarak Ekti Rekor Hasat Bekliyor

Sezonun geç başlamasına rağmen ilk günlerde tonlarca çileğin toplandığını belirten Mustafa Kahveci, özellikle mevsim şartlarının hasat takvimini etkilediğini ancak verimin oldukça tatmin edici olduğunu ifade etti. Aroması güçlü ve kalitesi yüksek çilekleriyle piyasada talep gördüklerini dile getiren Kahveci, kasım ayına kadar hasadın devam edebileceğini söyledi.

İÇ PAZARDA RAHATLIKLA TÜKETİLİYOR

Çilek üretiminin dikkat ve sürekli takip gerektirdiğine işaret eden Mustafa Kahveci, bu ürünün fındığa kıyasla daha yoğun bir emek istediğini ancak karşılığının da yüksek olduğunu vurguladı. Çileklerin iç pazarda kolaylıkla satışa sunulduğunu belirten Kahveci, üretimin her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

DEVLET DESTEĞİ ÜRETİCİYİ MOTİVE EDİYOR

Mustafa Kahveci, Ordu'da çilek üretimine verilen devlet desteklerinin üreticiler için önemli bir teşvik unsuru olduğunu ifade etti. Desteklerin artarak devam etmesinin, bölgede alternatif ürünlerin çoğalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

ÇALIŞANLAR İÇİN DE EK GELİR KAPISI OLDU

Çilek hasadında çalışan Hanife Şenyurt ise, bu iş sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Şenyurt, fındık toplamanın aksine çilek hasadının daha keyifli ve kolay olduğunu dile getirdi. Bir diğer işçi Yüksel Çelik de geç başlayan sezona rağmen verimli bir başlangıç yaptıklarını ve çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA