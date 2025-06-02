Fındık Bahçesine Alternatif Olarak Ekti Rekor Hasat Bekliyor

Ordu’da uzun yıllardır fındık üretimi yapan Mustafa Kahveci, arazisinin bir bölümünde deneme amacıyla başladığı çilek yetiştiriciliğinde bu sezon 50 tonluk rekolte bekliyor. Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde kurduğu 20 dönümlük çilek bahçesi, bu yıl yüksek verimle dikkat çekerken, ürünün kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Fındık Bahçesine Alternatif Olarak Ekti Rekor Hasat Bekliyor

Sezonun geç başlamasına rağmen ilk günlerde tonlarca çileğin toplandığını belirten Mustafa Kahveci, özellikle mevsim şartlarının hasat takvimini etkilediğini ancak verimin oldukça tatmin edici olduğunu ifade etti. Aroması güçlü ve kalitesi yüksek çilekleriyle piyasada talep gördüklerini dile getiren Kahveci, kasım ayına kadar hasadın devam edebileceğini söyledi.

İÇ PAZARDA RAHATLIKLA TÜKETİLİYOR

Çilek üretiminin dikkat ve sürekli takip gerektirdiğine işaret eden Mustafa Kahveci, bu ürünün fındığa kıyasla daha yoğun bir emek istediğini ancak karşılığının da yüksek olduğunu vurguladı. Çileklerin iç pazarda kolaylıkla satışa sunulduğunu belirten Kahveci, üretimin her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

DEVLET DESTEĞİ ÜRETİCİYİ MOTİVE EDİYOR

Mustafa Kahveci, Ordu'da çilek üretimine verilen devlet desteklerinin üreticiler için önemli bir teşvik unsuru olduğunu ifade etti. Desteklerin artarak devam etmesinin, bölgede alternatif ürünlerin çoğalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

ÇALIŞANLAR İÇİN DE EK GELİR KAPISI OLDU

Çilek hasadında çalışan Hanife Şenyurt ise, bu iş sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Şenyurt, fındık toplamanın aksine çilek hasadının daha keyifli ve kolay olduğunu dile getirdi. Bir diğer işçi Yüksel Çelik de geç başlayan sezona rağmen verimli bir başlangıç yaptıklarını ve çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.

Kredi Kartı Kullanımında Yapılan Bu Büyük Hata Borçları KatlıyorKredi Kartı Kullanımında Yapılan Bu Büyük Hata Borçları KatlıyorEkonomi

Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya SatılıyorHatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya SatılıyorEkonomi

Kaynak: İHA

Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor
Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya Satılıyor Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya Satılıyor
Kredi Kartı Kullanımında Yapılan Bu Büyük Hata Borçları Katlıyor Kredi Kartı Kullanımında Yapılan Bu Büyük Hata Borçları Katlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu