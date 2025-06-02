Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya Satılıyor

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Benlidere Mahallesi’nde yetiştirilen kirazda hasat sezonu başladı. Ancak bu yıl kış aylarında etkili olan zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşandı. Don afetinden etkilenen kiraz ağaçlarının verimi düşerken, üreticiler sezonu zararla kapatmamak için ürünü yüksek fiyattan satmaya çalışıyor.

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Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya Satılıyor

Üretici İsa Kılınç, hasat edilen kirazın bahçede kilogram fiyatının 100 TL’ye kadar ulaştığını belirtti. Pazarda ise bu rakam kaliteye göre 150 TL’ye kadar çıkıyor. Donun yanı sıra kuraklık da verimi olumsuz etkilerken, üreticiler bu yıl beklenen kaliteyi yakalayamadıklarını ifade ediyor.

KURAKLIK DA ÜRÜNÜ ETKİLEDİ

30 dönümlük arazide yaklaşık 150 kiraz ağacına sahip olduklarını belirten İsa Kılınç, "Kiraz ağaçları dikildikten sonra 5 yıl içerisinde meyve vermeye başlar. Ortalama 10-15 yıl boyunca da verimli şekilde ürün alabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda 10 tonun üzerinde kiraz hasat ediyorduk. Ancak bu yıl hem don hem kuraklık verimi düşürdü. Bu nedenle ürün miktarı sınırlı kaldı" dedi.

Hatay'da Hasat Başladı! Bahçede 100 Pazarda 150 Liraya Satılıyor - Resim : 1

HASAT BAYRAMDAN ÖNCE TAMAMLANACAK

İsa Kılınç, hava koşulları nedeniyle bu yılki kiraz hasadının erken tamamlanacağını belirtti. "Bayramdan önce hasadı bitirmeyi planlıyoruz. Ne yazık ki bu yıl beklediğimiz kaliteyi elde edemedik," ifadelerini kullandı. Üreticiler, yüksek fiyatlarla zararlarını bir nebze olsun telafi etmeyi umut ediyor.

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Kaynak: İHA

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