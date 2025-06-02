TÜİK KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HAZİRAN 2025: Haziran Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu, Yüzde Kaç? TEFE-ÜFE Kira Zammı ne Kadar 2025? Kira Artışı Hesaplama

Haziran 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. Kira kontrat süresi dolan kiracılar ve mülk sahipleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı yeni enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı, her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz nisan ayında enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 oldu. Peki, Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, (TEFE-ÜFE) kira zammı ne kadar, yüzde kaç? İşte haziran kira artışı hesaplama tablosu...

2025 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, YÜZDE KAÇ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı Mayıs ayına ait enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu veriler doğrultusunda Haziran ayı kira artış oranı da belli olacak. Kira artış hesaplamalarında son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınacak.

MAYIS 2025 KİRA ZAMMI ORANI NE KADARDI?

TÜİK’in Nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerine göre:

Aylık enflasyon: %3

12 aylık ortalama TÜFE: %48,73

Bu oran doğrultusunda Mayıs ayında ev ve iş yerlerine yapılabilecek kira artışı en fazla %48,73 olarak hesaplandı.

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA (MAYIS 2025)

Mevcut Kira: 20.000 TL

Kira Artış Oranı (TÜFE 12 Aylık Ortalama): %48,73

Artış Tutarı: 9.746 TL

Yeni Aylık Kira: 29.746 TL

Yeni Yıllık Kira: 356.952 TL

Bu hesaplama, işyeri kiraları için geçerli olup; konut kiralarında ise %25 zam sınırı halen geçerli olduğu sürece uygulanamamaktadır.

TEFE-TÜFE FARKI NEDİR?

Kira artışlarında 2019 yılından bu yana yalnızca TÜFE 12 aylık ortalaması dikkate alınmaktadır. ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi), üretim maliyetlerini yansıttığı için kira hesaplamalarında artık kullanılmamaktadır.

TÜFE ise vatandaşların tüketim kalemlerindeki fiyat değişimini baz alır ve kira artışı gibi birçok ekonomik göstergede temel belirleyicidir.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Ev ve iş yeri kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu gereği her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. Konut kiralarında ise hâlen yürürlükte olan %25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024’e kadar geçerlidir. Bu sınır uzatılmazsa, konut kiraları da işyeri kiralarında olduğu gibi TÜFE oranına göre zamlanacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi