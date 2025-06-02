Narin Dosyasını Türkiye Ondan İzlemişti! Halk TV'den Ayrılan Ferit Demir'in Yeni Adresi Belli Oldu

NARİN GÜRAN CİNAYETİNİ TÜRKİYE ONDAN İZLEMİŞTİ

Ferit Demir, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında yaptığı haberlerle adından söz ettirmişti.

FERİT DEMİR KİMDİR?

Ferit Demir, gazeteciliğe 1993 yılında Milliyet Gazetesi’nin Tunceli muhabiri olarak başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi’nde de görev aldı. 1994-1999 yılları arasında Reuters ve BBC için haber yapan Ferit Demir, bu süreçte çok sayıda önemli gelişmeyi uluslararası kamuoyuna aktardı.

1999’da Doğan Haber Ajansı’na (DHA) geçiş yapan Ferit Demir, burada 21 yıl boyunca Tunceli muhabiri olarak çalıştı. Son 5 yıldır Halk TV’de görev alan Ferit Demir, meslek hayatı boyunca Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ve Yılın Haber Ödülü gibi birçok önemli ödüle layık görüldü.