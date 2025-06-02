Narin Dosyasını Türkiye Ondan İzlemişti! Halk TV'den Ayrılan Ferit Demir'in Yeni Adresi Belli Oldu
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini Türkiye Ferit Demir'den izlemişti. Halk TV'den ayrılan gazeteci Demir'in yeni adresi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Ferit Demir, 5 yıl süren Halk TV muhabirliği görevinden ayrıldığını duyurdu. Görev süresi boyunca özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığı haberlerle dikkat çeken Ferit Demir, bundan böyle NOW TV'de gazetecilik faaliyetlerine devam edecek.
"HALK TV MİKROFONUNU ONURLA TAŞIDIM"
Ferit Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıl boyunca Halk TV adına doğru ve tarafsız habercilik yapma gayreti içinde olduğunu vurguladı. Bölge halkının sesi olmaya çalıştığını belirten Ferit Demir, zaman zaman saldırıya uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını ancak gazetecilikten asla vazgeçmediğini ifade etti.
Ferit Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"5 yıldır Halk TV adına hep gerçek haberlerin peşinde koştum.
Doğu ve Güneydoğu’nun her noktasında sesi duyulmayanın sesi olmaya çalıştım. Haksızlığa uğrayana, emekçiye, işçiye, köylüye ve yok sayılana mikrofon uzatarak onların çığlıklarını Türkiye'ye duyurmaya çalıştım. Gerçek haberlerin peşinde koşarken bazen fiili saldırıya uğradım, ölüm tehditleri aldım hatta canlı yayında çekiçli saldırıya uğramama rağmen asla ve asla doğru haberleri yapmaktan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Sözün özü, 5 yıldır büyük bir onur ve gurur ile taşıdığım Halk TV mikrofonunu dün Halk TV haber merkezinin emekçi gazetecilerine teslim ettim. Haber merkezindeki emekçi gazeteci arkadaşlarımın, kendilerine teslim ettiğim mikrofonu yine aynı onur ve gurur ile taşıyacaklarına, gerçek haberlerin peşinde koşacaklarına eminim. Halk TV'den kendi isteğim ile ayrılma kararı aldım. Dostça vedalaştık.
Şunu da özellikle belirtmek isterim. Halk TV'nin izleyicisi her şartta bana sahip çıktı, hep arkamda durdular, yanımda oldular. Tüm Halk TV izleyicisine de sonsuz teşekkür ediyorum.
Başka mecralarda buluşmak umuduyla.
Sağlıkla kalın..."
NARİN GÜRAN CİNAYETİNİ TÜRKİYE ONDAN İZLEMİŞTİ
Ferit Demir, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında yaptığı haberlerle adından söz ettirmişti.
FERİT DEMİR KİMDİR?
Ferit Demir, gazeteciliğe 1993 yılında Milliyet Gazetesi’nin Tunceli muhabiri olarak başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi’nde de görev aldı. 1994-1999 yılları arasında Reuters ve BBC için haber yapan Ferit Demir, bu süreçte çok sayıda önemli gelişmeyi uluslararası kamuoyuna aktardı.
1999’da Doğan Haber Ajansı’na (DHA) geçiş yapan Ferit Demir, burada 21 yıl boyunca Tunceli muhabiri olarak çalıştı. Son 5 yıldır Halk TV’de görev alan Ferit Demir, meslek hayatı boyunca Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ve Yılın Haber Ödülü gibi birçok önemli ödüle layık görüldü.
NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:
"Haberciliğin zirvesi ve merkezine hoş geldin Ferit Demir..
Başarılı gazeteciliğin ve özel dosyalarınla gücümüze güç katacağına eminim.."