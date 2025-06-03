Dolar Güne Düşüşle Başladı

İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne düşüşle başladı. Dolar, günün ilk saatlerinde 39,1500 liradan işlem görürken, euro ise 44,7320 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Doların alış fiyatı 39,1480 lira olarak belirlenirken, euronun alış fiyatı da 44,7300 lira seviyesinde. Dövizdeki bu hareketlilik yatırımcıların ve dövizle işlem yapan firmaların dikkatini çekiyor.

DOLAR VE EURODA GERİLEME

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 39,1940, euronun ise 44,8910 lira olduğu göz önüne alındığında, yeni günle birlikte her iki para biriminde de küçük çaplı bir gerileme yaşandığı görülüyor. Piyasalar gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelere göre yön bulmayı sürdürecek.

Kaynak: AA