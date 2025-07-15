Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Küçükçekmece’de Marmaray durağı ve balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde silahlı saldırı meydana geldi. Olay anına dair kameralara yansıyan görüntülerde iki grubun çatıştığı görülüyor. Alınan ilk bilgilere göre iki kişi yaralandı, kurşunların isabet ettiği bir köpek ise hayatını kaybetti.

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Küçükçekmece İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçı barınaklarının bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişiler bilinmeyen bir nedenle oturan kişilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişi yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bir köpek de öldü.

YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin her noktasında arama başlattı. Ekipler şahısların kaçmasına izin vermeyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silah sesleri, ve şahısları kaçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de Köy Derneğine Silahlı SaldırıKüçükçekmece’de Köy Derneğine Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: İHA

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