Soğuk Su İçmek Hasta Eder mi? Uzmanından Yaz Efsanelerine Bilimsel Yanıt

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Türkiye genelinde etkisini artıran yaz sıcakları, özellikle serinlemek amacıyla soğuk su ve dondurma tüketimini artırırken, halk arasında bu alışkanlıkların hastalıklara yol açtığına dair yaygın innaışlar bulunuyor.

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Candevir, bu tür söylemlerin bilimsel temelden yoksun olduğuna dikkat çekerek, toplumda yerleşmiş bazı yanlış bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.

'BİLİMSEL DAYANAKLARI YOK'

Çocukluktan itibaren aktarılan 'soğuk su içmek hastalık yapar' inancının bilimsel bir dayanağı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Candevir, "Çocukluğumuzdan beri halk arasında ‘soğuk su içmeyin, hasta olursunuz’ tarzında yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bunların hiçbirinin bilimsel bir altyapısı yok" dedi. 'Terliyken soğuk su içmeyin’ şeklinde uyarılar da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candevir, sıcak ve nemli iklimlerde su tüketiminin önemine işaret ederek, “Suyu soğuk içmenin de bilinen bir zararı yok" dedi.

'ŞEHİR EFSANESİ'

Bireylerin alışkanlıklarına bağlı olarak farklı tepkiler verebileceğini belirten Candevir, “Kişiler bazen hiç soğuk su içmeden büyüyor. Bu durumda belki kişi alışkın olmadığı için boğazı ağrır. Ama bu hastalandığı anlamına gelmez. Soğuk su içtiği için bir kişi hastalanmaz. Buna rahatlıkla halk arasındaki bir şehir efsanesi diyebiliriz" diye konuştu.

'KIŞIN BİLE DONDURMA YİYEBİLİRSİNİZ'

Benzer bir yanlış bilginin dondurma tüketimiyle ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Candevir, “Dondurmanın zaten hiç öyle bir etkisi yok. Kışın bile dondurma yiyebilirsiniz. Çocuklarımız rahatlıkla dondurma tüketebilir. Soğuğun herhangi bir şekilde enfeksiyon yaptığı ya da bademcik iltihabına neden olduğu doğru değil. Yazık, çocuklarımızı dondurmadan mahrum etmeyelim" dedi. Tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Candevir, dondurmanın şeker içerdiği için aşırı tüketiminin sağlıklı olmadığını da ekledi.

'MİKPROPLAR ENFEKSİYON YAPAR'

Asıl hastalık nedeninin mikroorganizmalar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Candevir, “Enfeksiyona neden olan mikroplardır. Mikroplara karşı da bizim korunma mekanizmamız bağışıklık sistemimizdir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve en sık görülen mikroplar, virüslerdir. Bu mikroorganizmalar da her mevsimde görülebiliyor” diye konuştu.

Hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirten Candevir, “Önemli olan sağlıklı beslenme ve günlük rutinimize ekleyeceğimiz basit egzersizlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bunun dışında el hijyenini sağlamak, öksürürken, hapşırırken ağzımızı kapatmamız gibi ufak önlemlerle hastalıkların toplumda yayılımının önüne rahatlıkla geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA