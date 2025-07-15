Küçükçekmece’de Köy Derneğine Silahlı Saldırı

İstanbul Küçükçekmece’de Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Derneğin boş olması can kaybını önlerken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de Köy Derneğine Silahlı Saldırı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Çaykuşu Sokağı’nda bulunan Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 14 Temmuz 2025 sabahı silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, otomobille dernek binasının önüne gelerek peş peşe 18 el ateş etti.

Derneğe çok sayıda mermi isabet ederken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olay sırasında derneğin boş olması, olası bir can kaybını önledi. Ancak dernek binasında maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden biri, “Sabah kalktım, yerde camlar vardı. Kaza oldu sandım, sorduğumda derneği kurşunlamışlar,” derken, bir başka vatandaş Ömer Kibar, “Silah sesi duyduk sadece. Burası Bitlisliler Derneği,” diye konuştu. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparak saldırganların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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