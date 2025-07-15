Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde Genç Hemşire Nöbet Sırasında Hayatını Kaybetti

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Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde görevli 23 yaşındaki hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sularında nöbetine başladı. İki yıllık hemşire olan Gökçe, sabaha kadar sürecek mesaisi için annesiyle birlikte hastaneye geldi. Annesini uğurladıktan sonra görevine başlayan genç hemşire, gece saatlerinde halsizlik hissettiği için ofisine çekildi.

Tip-2 diyabet hastası olduğu belirtilen Gökçe’nin, halsizlik sonrası kendine serum taktığı iddia edildi. Ancak sabah saat 07.00 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları, genç hemşireyi hareketsiz halde buldu. Sağlık çalışanlarının yaklaşık 1,5 saat süren tüm müdahalelerine rağmen Özgür Yaylagül Gökçe kurtarılamadı.

İlk incelemelerde Gökçe’nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netlik kazanacağı bildirildi. 23 yaşındaki hemşirenin ani ölümü, hastane personeli ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan ailesi ve hastane yönetimi, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: İHA