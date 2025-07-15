Haklarında Soruşturma Açılmıştı! TÜSİAD'ın '15 Temmuz' Mesajında Dikkat Çeken Vurgu

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Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıldönümünde yayımladığı açıklamada, çarpıcı mesajlar verdi.

Daha önce iktidarı eleştiren açıklamalarla gündeme gelen ve haklarında soruşturma açılan TÜSİAD, mesajında ‘demokrasi’ ve ‘anayasal düzen’ vurgusu yaptı.

'LAİKLİK, ÇOĞULCULUK VE ÖZGÜRLÜK...'

Darbe girişimi karşısında cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm vatandaş ve güvenlik görevlilerini andıklarını ifade eden TÜSİAD, açıklamasında “15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır” çıkışında bulundu.

Cumhuriyetin temel değerlerinin laiklik, çoğulculuk ve özgürlüklerle beraber aynı zamanda ortak yaşamın teminatı olduğu hatırlatılan açıklamada, “TÜSİAD olarak Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” denildi.

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan’a genel kurulundaki konuşması gündem olmuştu.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını, siyasi partilere yönelik soruşturma ve tutuklamaları, Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ve enflasyonun iktidar politikalarından kaynaklanmasını eleştiren iki isme soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.