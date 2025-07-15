Karpuzları Fırlatıp Parçalayan Üreticilere Yaptırım

Sakarya'da toptancı son anda alımdan vazgeçince öfkelenip satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan kişiler hakkında işlem başlatıldı. Kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezası verilmesi için dosya, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

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Sakarya'nın Geyve ilçesi Safibey Ürün Toplama Merkezi'nde 13 Temmuz'da saat 13.30 civarında meydana gelen olayda; üretici S.Ç. ile yanındaki S.E., anlaşmalı oldukları toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.Ç. ile S.E., ürünleri daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini ama alım gerçekleşmeyince öfkelendiklerini ve yaptıklarından pişman olduklarını belirtti.

S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Dosya, kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

'EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK'

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

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Kaynak: DHA

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