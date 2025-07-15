Bursa’daki Tarihi Çay Bahçesi Küle Döndü

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Bursa’nın tarihi Çekirge Semti’nde bulunan I. Murat Hüdavendigar Camii’nin bahçesindeki çay bahçesi, dün gece saat 01.00 sularında çıkan yangında küle döndü. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi çalışanları mesaiyi tamamlayıp iş yerini kapattıktan kısa bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.

Gece bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ahşap yapının tamamen yanmasını engelleyemese de yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ancak Bursalıların hatıralarıyla özdeşleşen tarihi çay bahçesi kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde çay bahçesine gelen çalışanlar, yanan kitaplar ve malzemeleri çuvallarla temizledi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti. Tarihi mekanın kaybı, Bursalılar arasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA