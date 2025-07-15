Kocaeli'de 5 Kişiye Mezar Olan Facianın Görüntüsü Ortaya Çıktı
Kocaeli’de 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin tırın düşen konteynerinin altında kaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde korkunç bit kaza meydana geldi.
Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı TIR çarpıştı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, TIR'ın düşen konteynerinin altında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Feci kazada otomobil sürücülerinden Sinan Demir ile yanındaki Okan Demir olay yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: DHA-İHA
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