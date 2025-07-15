Şanlıurfa’da Kabus Gibi Düğün! 60 Kişi Hastanelik Oldu… Sebebi Ne Kavga Ne de Kaza

Şanlıurfa’da bir düğünde yaşanan olay 60 davetliyi hastanelik etti. Düğünde ikram edilen pastayı yiyenler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Damadın babası Abbas Elmas “Durumu karakola bildirdik ve pasta tahlile gönderildi. Çok mahcup olduk” dedi.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen Halil İbrahim Elmas ve Aleyna Akdeniz’in düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Yemeğin verilmediği düğünde çift, düğünün ilerleyen saatlerinde 10 katlı yaş pastayı birlikte keserek davetlilere ikram etti.

Şanlıurfa’da Kabus Gibi Düğün! 60 Kişi Hastanelik Oldu… Sebebi Ne Kavga Ne de Kaza - Resim : 1

İLK BELİRTİLER GECE BAŞLADI

Düğün sonrası evlerine dönen bazı davetlilerde gece saatlerinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Şikayetlerin artmasıyla birlikte onlarca kişi Suruç Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ilk incelemelerde zehirlenmenin pasta kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

GELİN VE DAMAT ETKİLENMEDİ

Pastadan sadece küçük birer parça tadan gelin ve damadın ise zehirlenmeden etkilenmediği öğrenildi. Hastaneye başvuran davetlilere ise serum tedavisi uygulandı. Tedavilerinin ardından hepsi taburcu edildi.

Şanlıurfa’da Kabus Gibi Düğün! 60 Kişi Hastanelik Oldu… Sebebi Ne Kavga Ne de Kaza - Resim : 2

'ÇOK MAHCUBUM'

Damadın babası Abbas Elmas, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Yemek vermediğimiz için pasta kestik. 40-50 kişide zehirlenme olmuş. Durumu karakola bildirdik ve pasta tahlile gönderildi. Hatanın kimde olduğu tespit edilecek” dedi.

'İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Zehirlenen davetlilerden Metin Laçin ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Düğünden döndükten sonra gece saat 01.00’de ailece kusmaya başladık. Küçük kızımda başladı, sonra diğer çocuklar, eşim ve ben de etkilendik. Annemi aradım, o da hastanedeymiş. Hemen hastaneye gittik, bize serum taktılar. Yaklaşık 60 kişinin zehirlendiğini söylediler. İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı.

Kaynak: İHA

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