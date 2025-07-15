15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. TRT ekranlarında darbe bildirisi okumak zorunda kalan Tijen Karaş, bu anlarla hafızalara kazınmıştı. Ancak Karaş, spikerlik kariyerine veda ederek hayatını tamamen değiştirdi ve şimdi Türkiye’nin dört bir yanında kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor.

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15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı
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Darbe girişimi gecesi, FETÖ’cü askerler tarafından TRT stüdyosuna zorla götürülen Karaş, o anları daha sonra yaptığı açıklamalarda “Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, sağlığım gitti” sözleriyle tarif etmişti. Bildiriyi okumaya zorlanmasının ardından bir anda milyonlarca kişi tarafından tanınan Karaş, ekranlardan uzaklaştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı - Resim : 1

Darbe girişimi sonrası uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Karaş, o geceyi seminerler ve sosyal medya paylaşımlarıyla anlatmaya devam etti. Karaş, spikerlik mesleğini bırakarak kişisel gelişim alanında yeni bir kariyer inşa etti.

15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı - Resim : 2

Türkiye’nin çeşitli illerini dolaşarak seminerler veren Karaş, 15 Temmuz’da yaşadığı travmatik deneyimi ve sunuculuk mesleğine dair bilinmeyenleri katılımcılarla paylaşıyor.

15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş: Bana hâlâ o soruyu soruyorlar15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş: Bana hâlâ o soruyu soruyorlarMedya

Kaynak: Haber Merkezi

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