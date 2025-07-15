15 Temmuz Darbe Girişimi Bildirisini Okumuştu! Spiker Tijen Karaş'ın Yeni Mesleği Ortaya Çıktı

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Darbe girişimi gecesi, FETÖ’cü askerler tarafından TRT stüdyosuna zorla götürülen Karaş, o anları daha sonra yaptığı açıklamalarda “Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, sağlığım gitti” sözleriyle tarif etmişti. Bildiriyi okumaya zorlanmasının ardından bir anda milyonlarca kişi tarafından tanınan Karaş, ekranlardan uzaklaştı.

Darbe girişimi sonrası uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Karaş, o geceyi seminerler ve sosyal medya paylaşımlarıyla anlatmaya devam etti. Karaş, spikerlik mesleğini bırakarak kişisel gelişim alanında yeni bir kariyer inşa etti.

Türkiye’nin çeşitli illerini dolaşarak seminerler veren Karaş, 15 Temmuz’da yaşadığı travmatik deneyimi ve sunuculuk mesleğine dair bilinmeyenleri katılımcılarla paylaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi