AKP’nin Önergesi İzmir Meclis’ini Karıştırdı! Cemil Tugay Tepki Gösterdi, Lal Denizli Çok Sert Çıktı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısı, belediye iştiraklerinden çıkarılan işçilerin gerçekleştirdiği protesto nedeniyle planlanandan daha geç başladı.

Toplantı sırasında AKP grubundaki meclis üyeleri, "bazı büyükşehir belediyesi bürokratlarının boşandıkları eşlerine şirket kurdurarak belediyeden ihale aldıkları" yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak bir önerge sundu.

'BUNLAR NASIL CÜMLELER?'

Önergenin okunması esnasında CHP'li üyelerden tepkiler yükseldi. Başkan Tugay, gündemin bir sonraki maddesine geçilmesini talep ederek önergeyi sunan üyelere, “Siz bu soruyu dilekçe olarak Büyükşehir Belediyesine verin. Bu meclisi böyle bir şeyle meşgul etmeyeceğiz. Bunlar nasıl cümleler? Bunlar varsa sizin savcılığa suç duyurusunda bulunmanız lazım” ifadeleriyle karşılık verdi.

'TERBİYESİZ BİR İNSANSIN'

Bu çıkışın ardından AKP grubundan itiraz sesleri yükselirken, önerge nedeniyle CHP’li ve AKP'li üyeler arasında "üslup" üzerine bir tartışma başladı. Tartışma, AKP'li Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli arasında da hararetlendi.

Lal Denizli, Sevil'e "Ağlama, sen millet iradesine saygısı olmayan terbiyesiz bir insansın. Kendine gel" sözleriyle tepki gösterdi. Sevil ise Denizli'ye “Sen kimsenin duymadığı yerde bana kes sesini diyemezsin sen ne kadar seçildiysen ben de o kadar seçildim” dedi.

İkili arasındaki gerginlik, Başkan Tugay ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: ANKA