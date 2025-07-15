ABD Vizesine Giden Yol Sosyal Medyadan Geçiyor! Yeni Şart Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunacak kişiler için sosyal medya hesaplarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada, başvuru sürecinde gerekli güvenlik incelemelerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için kişisel sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” konuma getirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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ABD Vizesine Giden Yol Sosyal Medyadan Geçiyor! Yeni Şart Belli Oldu
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru sürecine ilişkin dikkat çeken bir düzenlemeyi duyurdu. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, " Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" ifadesiyle birlikte, özellikle F, M ve J tipi göçmen olmayan vizeler için başvuru şartlarında önemli bir değişikliğe gidildiği belirtildi.

PROFİLİNİZ 'HERKESE AÇIK' OLMALI

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu vize türlerine başvuran kişilerin tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını "herkese açık" hale getirmeleri zorunlu hale geldi. Bu uygulamanın, başvuru sahiplerinin kimliklerinin doğrulanması ve ABD'ye giriş için uygunluklarının değerlendirilmesini kolaylaştırmak amacıyla getirildiği ifade edildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını "herkese açık" olarak ayarlamaları istenecektir..”

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Bu karar, özellikle eğitim (F ve M vizeleri) ve değişim programları (J vizesi) kapsamında ABD’ye gitmek isteyen öğrencileri ve akademisyenleri yakından ilgilendiriyor. Uygulamanın hangi sosyal medya platformlarını kapsadığı ya da geçmiş paylaşımların da incelemeye tabi tutulup tutulmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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