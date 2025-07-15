Samsun'da Sabah Saatlerinde Deprem Oldu! Kandilli Büyüklüğünü Duyurdu

Samsun'da endişelendiren bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Samsun'da Sabah Saatlerinde Deprem Oldu! Kandilli Büyüklüğünü Duyurdu
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Samsun’un Ladik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 06.08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin derinliği 5.8 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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