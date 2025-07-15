Yola Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor: İşte Alternatif Güzergahlar...

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenecek “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” nedeniyle bazı yolları saat 13.00’ten itibaren kapatıyor. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

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Yola Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatılıyor: İşte Alternatif Güzergahlar...
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15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı düzenlenecek. Program öncesi İstanbul Valiliği, İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada mevcut yolların saat 13.00 itibarıyla kapatılacağı belirtildi.

İşte kapatılacak yollar:

"Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı."

İşte alternatif güzergahlar:

"Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi."

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Kaynak: Haber Merkezi

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