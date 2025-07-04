Ne Yunanistan, Ne Karadağ, Ne Mısır: Türkler Oraya Kaçıyor! Hem Vize İstemiyor Hem Çok Ucuz
Ne Yunanistan, ne Karadaği ne Mısır... Tarihi dokusu, ucuz yaşamı ve vizesiz seyahat imkanıyla Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarının yeni gözdesi haline geldi. Gezmek için gidenler dönmek istemiyor, evini arabasını satıp yerleşenler bile var.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi dokusu, uygun yaşam koşulları ve vizesiz seyahat imkanıyla dikkat çeken Kuzey Makedonya, son dönemde Türk vatandaşlarının radarına girdi. Uygun fiyatlı günlük yaşamı, kültürel zenginlikleri ve Avrupa’nın merkezinde yer almasıyla Makedonya, sadece turistlerin değil, kalıcı yaşam düşünenlerin de ilgisini çekiyor.
HEM VİZE İSTEMİYOR HEM DE ÇOK UCUZ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Kuzey Makedonya, 180 gün içinde 90 güne kadar kalışlara izin veriyor. Eğer bu süreden daha uzun bir konaklama planlanıyorsa, seyahat amacına uygun oturum ya da çalışma vizesine başvurulması gerekiyor.
TÜRKLERİN YENİ ROTASI
Gerek bireysel turistler gerekse yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar arasında Makedonya’ya ilgi artmış durumda. Gezmek için giden birçok kişi, düşük yaşam maliyetlerini ve kültürel uyumu gördükten sonra kalıcı yaşam kararı alıyor. Hatta Türkiye’deki ev ve arabasını satarak Üsküp, Ohrid ve Bitola gibi şehirlere yerleşen Türk vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.
TARİHİ VE DOĞASIYLA BÜYÜLÜYOR
Osmanlı izlerinin hâlâ canlı olduğu sokakları, gölleri, dağları ve tarihi yapılarıyla Kuzey Makedonya, hem kültürel hem de doğal açıdan zengin bir ülke profili sunuyor. Özellikle Ohrid Gölü çevresi, yılın büyük bir bölümünde turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.