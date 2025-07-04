Ne Yunanistan, Ne Karadağ, Ne Mısır: Türkler Oraya Kaçıyor! Hem Vize İstemiyor Hem Çok Ucuz

HEM VİZE İSTEMİYOR HEM DE ÇOK UCUZ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Kuzey Makedonya, 180 gün içinde 90 güne kadar kalışlara izin veriyor. Eğer bu süreden daha uzun bir konaklama planlanıyorsa, seyahat amacına uygun oturum ya da çalışma vizesine başvurulması gerekiyor.