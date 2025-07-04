İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay İstifa İddialarına Yanıt Verdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada istifa edeceğine yönelik iddiaların dolaşması üzerine açıklamada bulundu. Tugay iddiaları dile getirenlerin art niyetli olduğunu belirterek "Tanımadığım, hiçbir ilişkim olmayan, bizim yaptığımız hiçbir şeyden de haberi olmayan insanların boş boş iddiaları bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ben yürekten inanarak dahil oldum ve hani böyle bir çıkar hesabıyla falan gelmedim” dedi.

Açıklamasının sonunda yangınları da değinen Tugay, “Söyleyeceğim şey; bugün burada yangınla mücadele ediyoruz. İnsanlarımız yoksullukla, işsizlikle, adaletsizlikle mücadele ediyor. Doğru neredeyse biz oradayız. Hizmet için, iyilik için, insanlık için, adalet için nerede ne yapmamız gerekiyorsa biz oradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi