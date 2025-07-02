‘İZBETON A.Ş’ Soruşturmasından Cemil Tugay’ın İmzası Çıktı! İşte Soyer’i Gözaltına Aldıran Belge...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları sonrası eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda eski yönetici dahil olmak üzere 126 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın kaynağı olarak gösterilen iç denetim raporunda mevcut Başkan Cemil Tugay’ın imzasının yer aldığı ortaya çıktı. Tugay, dün yaptığı açıklamada ise iddiaları yalanlamıştı.

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‘İZBETON A.Ş’ Soruşturmasından Cemil Tugay’ın İmzası Çıktı! İşte Soyer’i Gözaltına Aldıran Belge...
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında yer alan iddialara göre, toplam kamu zararı 281 milyon lirayı aştı. Şirketin uğradığı zarar 973 milyon lira olarak kayda geçerken, mağdurların kaybı da yaklaşık 42 milyon lira oldu.

‘İZBETON A.Ş’ Soruşturmasından Cemil Tugay’ın İmzası Çıktı! İşte Soyer’i Gözaltına Aldıran Belge... - Resim : 1

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda eski yönetici dahil olmak üzere 157 kişi şüpheli listesine alındı. Şüphelilerden 126’sı gözaltına alındı.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Soruşturmanın fitilini ateşleyen belgenin, mevcut Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla hazırlanan iç denetim raporu olduğu iddia edilmişti. Tugay ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, ‘Soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporudur.. Önceki Belediye Başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir” ifadeleriyle kendilerinin herhangi bir şikayette bulunmadığını belirtti.

‘İZBETON A.Ş’ Soruşturmasından Cemil Tugay’ın İmzası Çıktı! İşte Soyer’i Gözaltına Aldıran Belge... - Resim : 2

RAPOR'DA TUGAY'IN İMZASI VAR

Takvim’de yer alan habere göre, başsavcılığa sunulan iç denetim raporunun altında Büyükşehir Belediye Başkan ı Cemil Tugay’ın imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

‘İZBETON A.Ş’ Soruşturmasından Cemil Tugay’ın İmzası Çıktı! İşte Soyer’i Gözaltına Aldıran Belge... - Resim : 3

İŞÇİLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Belediye ile bazı çalışanlar arasında yaşanan maaş krizi de yargıya taşındı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan temizlik grevi sırasında çöplerin toplanmamasıyla kentte oluşan olumsuz manzara gündeme gelmiş, Başkan Tugay bizzat sahaya çıkarak çöp toplama çalışmalarına katılmıştı. O dönemde işçiler tarafından çalışmaları engellenen Tugay, bu gelişmelerin ardından bazı çalışanları da savcılığa şikayet etti. Edinilen bilgilere göre, bu şikayet üzerine işçiler ifadeye çağrıldı ve haklarında kamu davası açıldı.

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Kaynak: Takvim

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