Yangınla Mücadele Menzil Cemaatine Emanet

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı kadrolu uzman ekip istihdamı sağlanması gerektiği belirtilse de yangınla mücadele Menzil cemaatine emanet edilmiş durumda. Yangınlara müdahalede yetersiz kalındığına yönelik eleştiriler yapılırken söndürme çalışmaları AFAD tarafından eğitilen Menzilci dernekler tarafından yapılıyor.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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RIFAT KIRCI

Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor. Yükselen alevlere karşı mücadele devam ederken dikkat çeken detaylardan birisi de Menzil cemaati oldu. Miras kavgasının ardından bölünen cemaatte büyük kardeş Muhammed Saki Elhüseyni yeni bir vakıf ve dernekler kurmuştu. Yardım derneği olarak 2023 yılında kurulan Nezir Derneği de yangınlara müdahil oldu. İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD tarafından eğitilen dernek İzmir, İstanbul, Bilecik ve Isparta’da yangın söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da İzmir’deki çalışmalara katılan Nezir Derneği üyelerine ziyaret ederek tebrik etti.

Henüz kamu yararı gözeten dernek statüsünde bulunmayan yeni kurulan Nezir Derneği’ne verilen destek dikkatleri çekti.

Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği de yangın söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı. Beşir Derneği aynı zamanda yanan ormanların yerine ağaç dikeceğini belirterek bağış da topluyor.

UZMANLIK ALANI BAKLAVA

Nezir Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım’ın asıl uzmanlık alanı ise baklava. Aynı zamanda Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği’nin başkanı olan Mehmet Yıldırım kilosu 1600 liraya baklava satıyor.

Yangınla Mücadele Menzil Cemaatine Emanet - Resim : 1

Nezir Derneği resmi sitesinde faaliyet alanını şöyle açıklıyor: “Ülkemizin afet kuşağında yer alması ve dünyanın pek çok coğrafyasında yaşanan doğal afetlerin getirdiği insani acının hafifletilmesi için doğal afetler ile mücadele kapsamında arama kurtarma, beslenme ve psikososyal destek alanlarında projeler yürüten, eğitim ve tatbikatlar düzenleyip afet öncesi, sırası ve sonrası için stratejiler geliştiren bir yardım kuruluşudur.”

Yangınla Mücadele Menzil Cemaatine Emanet - Resim : 2

ÇÖZÜM CEMAATLERDE DEĞİL KADROLU EKİPLERDE

Türkiye Ormancılar Derneği ise yangın söndürme çalışmalarındaki ekip ve koordinasyon eksiliğini eleştiriyor. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara geçtiğimiz günlerde Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulunmuştu: “Yangınlar ülkemizde 4 ay etkili. Bu nedenle geçici kadrolar alınıyor. Yani mevsimlik oluyor. Yangınla mücadele tecrübe oldukça önemlidir. O arasözler nasıl kullanılacak, yangın tecrübesi her yıl öğrenilen, tecrübeyle birken bir şeydir. Kara ekiplerindeki eksiklikler bize her şeyi gösteriyor. Arasözlerde yeteri kadar çalışan insan yok. Devamlılık ve tecrübe de önemlidir” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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