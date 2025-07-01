İzmir Operasyonunun Ardından Cemil Tugay'dan 'Suç Duyurusu' İddiasına İlk Açıklama

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İzmir’de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, operasyonun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suç duyurusundan sonra başladığı iddia edilmişti.

Cemil Tugay, iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı. Tugay, “Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Tugay, sosyal medyada çıkan ‘suç duyurusu’ iddiaları için bir açıklama yayımladı. Tugay açıklamasında, “Bazı sosyal medya mecralarında Belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen bilirkişi raporudur” dedi.

Tugay açıklamasının devamında belediyenin inceleme yetkisi olmadığını ise şu sözlerle ifade etti:

“Önceki Belediye Başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında Belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir. Yine Parti yöneticilerimizle ile ilgili de Belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da yoktur.”

Soruşturma sürecinin belediye tarafından titizlikle takip edileceği kaydedilen açıklamada, “Davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, sabah saat 05:00 sularında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleri ile bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de İZBETON şirketi ve bazı kooperatiflere yönelik bu sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş ve soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Basında söz konusu soruşturmanın, mevcut başkan Cemil Tugay’ın şikayeti üzerine başladığı iddia edilmişti. Tugay, iddialara karşı sessizliğini bozdu.

Kaynak: Haber Merkezi