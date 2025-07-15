Önce 100 Metre Çekildi, Sonra Çatladı! Flamingo Cenneti Alarm Veriyor… 40 Gün Arayla Korkunç Fark

Sivas’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Ulaş Gölü’nde kuraklık alarmı verildi. Kıyıdan su 100 metre civarında çekilirken, zeminde derin çatlaklar oluştu. 40 gün arayla havadan çekilen görüntüler ise tedirgin etti.

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların önemli uğrak noktalarından biri olan Ulaş Gölü, temmuz ayı itibarıyla yeniden kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Önce 100 Metre Çekildi, Sonra Çatladı! Flamingo Cenneti Alarm Veriyor… 40 Gün Arayla Korkunç Fark - Resim : 1

TAMAMEN KURUDU

Bahar aylarında yağışlarla su seviyesi yeniden yükselen gölde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hızlı bir su kaybı yaşandı. Gölün yanında yer alan ve göçmen kuşların üreme alanı olarak kullandığı sulak alan ise tamamen kurumuş durumda.

Önce 100 Metre Çekildi, Sonra Çatladı! Flamingo Cenneti Alarm Veriyor… 40 Gün Arayla Korkunç Fark - Resim : 2

2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka olmak üzere yeşilbaş ördek, sakarmeke, angut, uzunbacak ve flamingo gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölde kuraklık alarmı verildi.

Önce 100 Metre Çekildi, Sonra Çatladı! Flamingo Cenneti Alarm Veriyor… 40 Gün Arayla Korkunç Fark - Resim : 3

SULAR 100 METRE GERİ ÇEKİLDİ

Son haftalarda artan sıcaklıklar, azalan su kaynakları ve tarımsal sulama faaliyetleri gölde yeniden ciddi su kaybına yol açtı. İlçe merkezine yakın kıyı kesimlerde suyun yaklaşık 100 metre kadar çekildiği gözlemlenirken, göl tabanında derin çatlaklar oluştu. Özellikle flamingoların yoğun olarak bulunduğu sulak alan tamamen kurudu.

Önce 100 Metre Çekildi, Sonra Çatladı! Flamingo Cenneti Alarm Veriyor… 40 Gün Arayla Korkunç Fark - Resim : 4

40 GÜNLÜK DEĞİŞİM

Gölün son durumu, aynı bölgeden 40 gün arayla yapılan hava çekimleriyle gözler önüne serildi. Görüntülerde, suyun hızla çekildiği, kıyılarda bataklık benzeri alanların oluştuğu ve bu durumun sinek popülasyonunda artışa neden olduğu tespit edildi. Sinek yoğunluğunun artmasıyla birlikte göl çevresine gelen ziyaretçilerin sayısında da düşüş yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Sivas Kuraklık
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