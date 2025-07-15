Vicdanları Sızlatan Olay! Balıkesir'de Denize Giren Kazlar Şikayet Edilince Kafese Kapatıldı: 8'i Öldü...

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Keşniş’in (65), 11 yıl önce bahçedeki otları temizlemesi için aldığı iki kaz, yıllar içinde 30’a ulaştı. Keşniş, kazları kesmedi, satmadı ve onların doğayla iç içe yaşamını sürdürmesine izin verdi. Her sabah sürü halinde sahile inen kazlar, hem denize giriyor hem de çevre halkının ilgisini çekiyordu.

KAZLARI ŞİKAYET ETTİLER

Kazların bu sıra dışı alışkanlığı mahallede sevilen bir görüntüye dönüşürken, bazı vatandaşlar bu durumdan rahatsız oldu. Gelen şikayetler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü devreye girdi. Keşniş’e kazların sahile indirilmemesi ve denize sokulmaması konusunda uyarı yapıldı. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

8 KAZ ÖLDÜ

Şikayetler sonrası yaklaşık bir ay önce kazları kümese kapattıklarını belirten Keşniş’in kızı Başak Keşniş, hayvanların bu ortama uyum sağlayamadığını söyledi. “Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar” dedi.

Başak Keşniş, kapalı alana alınan kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Kazlara alışan vatandaşların yokluklarını fark ettiğini ve merakla sorduklarını söyleyen Keşniş, “Çok aşırı soran oluyor, ‘Neredeler, yemek veriyorduk biz onlara. Niye görünmüyorlar’ diye baya soran oluyor. Ama bir çözüm yok maalesef” ifadelerini kullandı.

'İSTEMEYEREK KAPATTIK'

Hayvanlara uygulanan bu kısıtlamanın vicdanları yaraladığını dile getiren Keşniş, duruma tepki gösterdi. “Hapsoldular burada. İnsanlar kendi canını biliyorlar ama hayvanları böyle sıcaklarda burada kapalı tutmaya razı geldiler. İstemeye istemeye mecburen kapattık, ceza uygulanmasın diye... İnsanlardan az kirletiyorlar bir kere denizi. İnsanlar daha pis. Bunun bıraktığı pislikten ne olur. En fazla ayak izi kalır” diyerek tepkisini dile getirdi.

'BU KUL HAKKINA GİRMEK'

Mahalle sakinlerinden Nilüfer Duruoğlu (53) da alınan karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazların suda yüzmesinin sağlıkları için gerekli olduğunu ifade etti. Duruoğlu, “Hiçbir hayvanın hakkına girmemek lazım. Kul hakkı oluyor, onların da hayvan hakkı var. Böyle olmaz” sözleriyle, doğayla barışık yaşamın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA